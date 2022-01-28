Популярный парк Владивостока преобразился до неузнаваемости

Фото: kuzinatra__

Во Владивостоке продолжается масштабная реконструкция Покровского парка. Планировалось, что ремонт завершится к концу 2021 года, однако работы еще ведутся. Как сообщили очевидцы, парк готов лишь на треть.

И все же фотографу из Владивостока Татьяне удалось запечатлеть изменения на камеру. Ведутся работы по обустройству детской площадки, монтаж камер. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", в планах у Дирекции общественных пространств - вернуть парку исторический облик из 50-х годов прошлого века. Архитектурные малые формы, лавочки и зона для выгула собак должны появиться в конце реконструкции. Предварительно масштаб работ оценили в 145 миллионов рублей.

Фото: kuzinatra__

Строительство парка, напомним, началось в 1934 году - раньше на этом участке было кладбище при храме. А в 1990 году местечко получило статус мемориального Покровского парка.

Фото: kuzinatra__

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