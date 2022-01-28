В реанимацию с пистолетом: приморец попал в больницу с оружием

В больницу Владивостока привезли пациента с оружием Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычный пациент попал в реанимационное отделение ВКБ № 4 Владивостока. При осмотре его личных вещей врачи обнаружили оружие.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», все произошло в конце января, когда в больницу на скорой доставили 43-летнего жителя одного из домов на Чапаева. Сначала мужчину госпитализировали в терапевтическое отделение, но затем его перевели в реанимацию.

Когда медики стали описывать его личные вещи, то неожиданно для себя обнаружили пистолет с тремя полными магазинами. Зачем мужчина взял с собой в больницу оружие, выяснить пока не удалось, так как он до сих пор находится в реанимации.

В больницу вызвали полицейских, которые и изъяли ствол с боеприпасами. Как выяснилось, это травматический пистолет марки «Макарыч».

Стражи порядка направили оружие на экспертизу, а также начали проверку личности хозяина пистолета. Когда он придет в себя, ему предстоит пообщаться с полицейскими. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, совсем недавно у другой пациентки владивостокской больницы нашли крупную партию наркотиков. Женщину привезли в медицинское учреждение с тяжелой формой пневмонии.

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