«Андрюха, заводится?» Дайвер из Приморья показал, как со дна достал ушедший под лед авто рыбаков

Фото: принтскрин видео, teslenko_dive

Дайверы из Приморья наглядно показали, как трудно достать затонувший автомобиль рыбаков. Выезд на лед в крае запрещен законодательно, однако в борьбе за навагу рыбаки частенько идут на этот шаг.

Необычным ловом занимается аквалангист Сергей. На прошлой неделе, например, провалился японский кроссовер Nissan Dualis - он, к слову, весит до 1,5 тонны. Спасательная операция прошла 15 января 2022 года в устье реки от Артемовской ТЭЦ; к счастью, хозяин не пострадал.

В рэке [погружение за затонувшими объектами] Сергей участвовал в одиночку. Труд поистине титанический - погрузиться в воду, обследовать, закрепить тросы и не замерзнуть в ледяной воде. Как видно на кадрах, операция прошла успешно.

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