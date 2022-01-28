Семья автоподставщиков во Владивостоке заключена под стражу

Фигуранты прекрасно знают ПДД, что позволяло оставаться пострадавшей стороной в ДТП
Фото: Милана СОКОЛ
Во Владивостоке Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения для нашумевшей семьи автоподставщиков: мама, папа и сын заработали более 6 миллионов по предварительной оценке на компенсациях от страховых компаний. Они намеренно создавали опасные ситуации и выходили сухими из воды, так как на их стороне были правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе суда:
- Местные жители обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, организованной группой).
Женщину заключили под домашний арест. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", согласно источнику редакции, у нее есть маленький ребенок - вероятно, мера связана с этим.
Напомним, уголовное дело возбудили накануне, 27 января, постановлением прокурора. Как рассказали в региональной прокуратуре, на счету "семейного подряда" 32 ДТП, которые фигуранты устроили ради выплат. При этом пострадавшие верят, что их больше 160. Подробнее - в материале "Комсомолки".
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