Сотрудники компании «Бор» не потеряют рабочие места – губернатор Приморья

Фото: скриншот из видео.

Губернатор Приморского края накануне встретился с коллективом дальнегорской химической компании «Бор». Поводом для встречи послужили недавние публикации в СМИ, согласно которым, на предприятии грядут увольнения.

Конечно, новость встревожила людей, ведь здесь работают тысячи человек. Разбираться в ситуации лично приехал Олег Кожемяко – на разговор с руководством с глазу на глаз. По словам генерального директора, разговоры о сокращениях всего лишь слухи.

- Никаких сокращений не предвидится. Компания сейчас проходит процедуру банкротства, а коллектив будет переведён в новую компанию «Русский Бор». При этом людям выплатят все компенсации за отпуска, - говорится в официальном «Телеграм»-канале губернатора региона.

Также глава края отметил, что правительство пристально следит за подобными градообразующими предприятиями и уже два года оказывает финансовую поддержку тем компаниям, которые находятся в сложной ситуации

Напомним, дальнегорский горно-обогатительный комбинат, в Приморье более известный как «Бор», – предприятие с полным циклом производства. Оно интегрирует добычу, обогащение и химическую переработку борсодержащего и карбонатного сырья. Каждый год ГОК добывает миллион тонн сырья и на выходе производит почти 80 тысяч тонн борной кислоты и борпродуктов.

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