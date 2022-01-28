Во Владивостоке пройдут фермерские ярмарки

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Молоко, мясные продукты и дикоросы от фермеров можно купить на ярмарках во Владивостоке, которые пройдут уже в предстоящие выходные, 29 и 30 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

В эти выходные во Владивосток приедут сельхозпроизводители с разных районов Приморья. В дальневосточной столице фермеры свою экологически чистую продукцию. Происходит это обычно на трех площадках. Так, в субботу, 29 января, с 8:00 до 20:00 напротив железнодорожного вокзала развернется «Ярмарка на Верхнепортовой». Здесь можно будет купить свежее молоко, колбасы, дикоросы и другую продукцию.

Также в субботу, 29 января, и воскресенье, 30 января, ярмарка развернется и на улице Жигура. Часы работы – с 8:00 до 20:00.

Стоит отметить, что такие продовольственные ярмарки давно пользуются популярностью. На ярмарке можно приобрести свежие ягоды, мёд, рыбу, выпечку, мясную и молочную продукцию и многое другое от местных фермерских хозяйств и приморских производителей.

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