В Приморье уже неделю ищут пропавшую девочку-подростка

Фото: instagram.com/primpoisk25/
В Приморье пропала девочка. Об этом сообщает «Примпоиск».
13-летняя Вероника Декунова, 13 лет 21 января 2022 года примерно в 12:00 часов дня ушла со школы во Владивостоке и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, девочка уже не раз сбегала из дома.
Выглядит пропавшая чуть старше своего настоящего возраста – на лет 16. Рост 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы темные до плеч.
Девочка была одета в черную куртку с белым рисунком, черные джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, волонтеры «Примпоиска» просят позвонить по телефонам:
8 (423) 240-38-65 – ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция
8 924 239 02 64, 8 902 556 88 02 – волонтёры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.
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