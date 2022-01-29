Приморские синоптики рассказали, чего ждать от погоды 29 января

Актуальный прогноз для Приморья на 29 января, субботу. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В субботу, 29 января, погоду в Приморье в целом можно назвать стабильной, никаких «сюрпризов» можно не ждать. На край влияет поле пониженного атмосферного давления, будет переменная облачность, но местами все же выпадет снег, но небольшой. Ветер северо-западный умеренный, на востоке сильный, информирует портал «Примпогода». Температура воздуха -4...-16 градусов.

В дальневосточной столице ожидается небольшая облачность, снег здесь не ждут. Ветер северо-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха -6...-8 градусов, но из-за ветра будет казаться, что холодно.

В Уссурийске переменная облачность, снега не будет. Ветер северо-западный умеренный до сильного, отмечают синоптики. Столбики термометров опустятся до -9 градусов.

В Находке небольшая облачность, также без осадков. Ветер северный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха – до 5 градусов мороза.

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