Вылет и прилет трех рейсов задержан во Владивостоке

Рейсы задерживаются в Москву, Читу и Якутск. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Небольшие сдвиги в графике прибытия и отбытия самолетов можно увидеть на онлайн-табло Международного аэропорта имени В.К. Арсеньева, расположенного в Кневичи, Приморье.

Так, по информации воздушной гавани во Владивосток с задержкой прибудут три рейса – из Москвы, Якутска и Читы.

Борт из Шереметьево (SU-1702) должен был приземлиться на приморской земле в 12:10, но скорее всего он задержится на 20 минут.

Задержка самолета из Якутска (R3-491) куда существеннее – вместо 10:05 он прибудет в дальневосточную в столицу аж в час дня.

Рейс из Читы (R3-562/HZ-2108) опаздывает на два часа, на табло время прилета обозначено 21:20 вместо 19:20.

Самолеты в этих же трех направлениях вылетают с задержкой.

В Шереметьево борт (SU-1701) вылетает утром 29 января с небольшим опозданием в полчаса.

В Читу (R3-561/HZ-2107) рейс задержится на два часа, вылет сдвигается с 11:45 на 13:45.

Вылет в Якутск (R3-492) запланирован на 22:00 вместо 20:40.

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