В Приморье пропал 11-летний мальчик

Артем вышел из дома в пятницу, но к родителям так и не вернулся. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артему Шмакову всего 11 лет (2010 год рождения), и, к сожалению, он неожиданно пропал накануне, 28 января. Мальчик примерно в час дня в пятницу вышел из дома №45 по улице Гагарина в Большом Камне, но к родителям так и не вернулся. Где он был всю ночь неизвестно, как и то, где он находится сейчас. Волонтеры «ПримПоиска» просят у земляков помощи в поисках ребенка.

Приметы: рост около 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет: коричневая парка, темные штаны с белыми надписями, черные кроссовки, коричневая шапка-ушанка.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, просим позвонить по телефонам:

8 (42335) 5-36-68 – МО МВД России «Большекаменский» или 102 – полиция;

8 902 488 56 56, 8 902 505 17 56 – волонтеры;

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Отметим, что в комментариях под публикацией в волонтерской группе заметили – в конце прошлого года этот мальчик уже пропадал из дома.

– [Его] надо [искать]. Но это ж не нормально, что бегает. Маленький же, страшно, – пишут люди.

Ориентировка на пропавшего 11-летнего Артема Шмакова. Фото: instagram.com/primpoisk25

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