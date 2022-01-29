Три жителя Приморья скончались от коронавируса 28 января

В Приморье продолжается кампания по вакцинации населения, на последнюю субботу января прививки поставили больше 964 тысяч человек. Фото: Правительство Приморского края

Оперативный штаб по распространению коронавируса в Приморье опубликовал данные на 29 января, субботу. Так, за прошедший день, 28 число, в крае вирус подтвердили у 426 человек, всего же с начала пандемии COVID-19 подхватили 111 378 местных жителей. И это только официальные цифры, многие, стоит отметить, не обращаются в больницу и лечатся самостоятельно.

За пятницу с заразой смогли справиться 479 человек, всего болезнь победили 95 347 приморцев.

К сожалению, инфекция унесла жизни еще трех жителей региона, всего от ковида скончались 1 695 заболевших.

В Приморье продолжается кампания по вакцинации населения. Хотя бы одним компонентом привито 964 450 жителей края. В эти цифры входят и те, кто прошел повторную иммунизацию.

Отметим, что в Приморский край пришел «омикрон» – совсем недавно выявили первого заболевшего, им оказался 33-летний офисный работник из Владивостока. Больше власти о случаях выявления нового и более заразного штамма в регионе не объявляли.

ПО ТЕМЕ

В Приморье обнаружен первый зараженный «омикроном»

Заболевшим оказался 33-летний житель Владивостока (подробнее)

Отремонтированный хирургический корпус ВКБ №4 во Владивостоке отдали больным COVID-19

Самый крупный ковидный госпиталь Дальнего Востока готовится к приходу "омикрона" [эксклюзив kp.ru]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.