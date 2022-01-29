Варенье, нож, убийство: на скамье подсудимых окажется вспыльчивый приморец

Уголовное дело и обвинительное заключение направлены в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье будут судить 38-летнего жителя села Михайловка, он убил приятеля за то, что тот ударил по затылку. Сотрудники краевого следственного комитета России завершили расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ, и передали его в суд.

Как отмечают в ведомстве, все произошло 18 октября прошлого года. Двое мужчин выпивали в сторожке магазина по улице Дубининская. Приятели поссорились: 38-летний приморец сделал старшему товарищу замечание, мол, в подсобке беспорядок. На это 56-летний напарник отреагировал силой – ударил говорившего ладонью по затылку. Мужчина вспылил и в ответ ударил ножом, которым открывал банку с вареньем, прямо в грудь.

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