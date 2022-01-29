70% медработников считают, что диагноз возможно поставить с помощью телемедицины

Самарский государственный медуниверситет (СамГМУ) собрал экспертов на круглый стол под названием “Телемедицина как инструмент повышения доступности и качества медицинской помощи”, большинство участников которого проголосовали за возможность проведения исследований и определения алгоритма лечения при помощи телемедицинских консультаций.

На мероприятие съехались более полутора сотен специалистов медицинского направления и руководителей учреждений здравоохранения, пишет mkset.ru. В рамках мероприятия было проведено голосование, по результатам которого стало ясно, что 90% респондентов считают телемедицину важной вехой на пути развития отечественного здравоохранения. А 70% опрошенных согласились с тем, что в процессе телемедицинской консультации можно не только выявить, что беспокоит пациента, но и назначить ему лечение. Кроме того, 78% проголосовавших отметили, что основными проблемами, которые не дают возможности применять новые технологии, являются аспекты законодательного регулирования. При этом для граждан, нуждающихся в квалифицированном лечении и наблюдении специалистов, телемедицина становится удобной возможностью поддерживать с лечащим доктором связь круглые сутки на протяжении семи дней в неделю.

На данный момент современные разработки отрасли используются для самостоятельной диагностики пациентами с коронавирусной инфекцией своих симптомов заболевания, а также для прохождения маршрутных медосмотров, удаленной проверки артериального давления и выявления COVID-19. Работа в данной сфере проводится с использованием интернет-ботов и специальных алгоритмов для определения симптоматики. В Башкирии уже запустили автоматизированные предрейсовые медицинские осмотры - теперь водители могут проверять состояние здоровья перед выходом на линию самостоятельно, применяя автоматизированные системы. После завершения проверки результаты направляются на компьютер медсестры, рабочее место которой располагается за много километров от того объекта, где проходит медосмотр. Примечательно, что телемедицина в республике была включена в региональную программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

А в Самаре начал работу профильный центр телемедицины, служащий для содействия медперсоналу городских поликлиник. Помимо того, в ковидном госпитале Клиник при СамГМУ проводятся испытания телемедицинских комплексов, которые были созданы сотрудниками Института инновационного развития. Новые системы в перспективе помогут докторам наблюдать за самочувствием пациентов, которые лечатся вне стационара.