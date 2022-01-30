Теплый воскресный выходной ожидает Приморье 30 января

Фото: СОБОЛЬ Анна.

В воскресенье, 30 января, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. По данным синоптиков, в регионе сегодня ожидается небольшой снег. Температура воздуха -2...-15°C. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице переменная облачность, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись к вечеру. Температура воздуха во Владивостоке от 7 до 9 градусов со знаком минус.

В соседнем Уссурийске тоже без осадков, но немного теплее – до -8 градусов. Утром ветер будет слабый, днем – умеренный северо-западный.

В Находке, по данным синоптиков, без осадков, ветер северный умеренный, температура воздуха -4...-6°C.

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