Теплый воскресный выходной ожидает Приморье 30 января

Фото: СОБОЛЬ Анна.
В воскресенье, 30 января, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. По данным синоптиков, в регионе сегодня ожидается небольшой снег. Температура воздуха -2...-15°C. Об этом сообщает портал «Примпогода».
В дальневосточной столице переменная облачность, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись к вечеру. Температура воздуха во Владивостоке от 7 до 9 градусов со знаком минус.
В соседнем Уссурийске тоже без осадков, но немного теплее – до -8 градусов. Утром ветер будет слабый, днем – умеренный северо-западный.
В Находке, по данным синоптиков, без осадков, ветер северный умеренный, температура воздуха -4...-6°C.
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