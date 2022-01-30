Обиженные мужчины, которых из подъезда выгнали соседи, подожгли лифт в доме во Владивостоке

Фото: ПЕРЕКРЕСТ Владимир.

Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали мужчин, которые подожгли лифт в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Известно, что кабина лифта загорелась в доме по адресу Горийская, 1, во Владивостоке. Дым заблокировал выход из здания семерым людям. Их эвакуировали сотрудники МЧС. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Согласно заключению, причиной пожара в лифте стала автомобильная покрышка.

Следственно оперативная группа УМВД России по городу Владивостоку чуть позже установила, что к поджогу причастны двое мужчин – 38 и 30 лет. Как выяснилось, приморцы распивали алкоголь в подъезде жилого дома, что крайне не понравилось жильцам. Последние сделали замечание незваным гостям и попросили их удалиться. Мужчины решили отомстить, нашли во дворе старую шину, занесли в лифт и подожгли.

В отделе полиции задержанные в содеянном признались, а также сообщили, что раскаиваются и надеются на прощение.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога. Фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

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