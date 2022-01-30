В Приморье завершены поиски 11-летнего мальчика

Фото: ЯРИНСКАЯ Ирина.

В Приморском крае завершились поиски ребенка, который пропал еще в пятницу. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил «Примпоиск».

Напомним, 11-летний мальчик внезапно пропал днем в пятницу – вышел из дома, но до родителей так и не дошел. Ребенка не было дома всю ночь, и где он ночевал – неизвестно.

Однако уже в воскресенье, 30 января, в социальных сетях появилось долгожданное «Найден!Жив!». Подробностей поисков, как и то, где все это время находился мальчик, волонтеры не оглашают.

- Спасибо всем большое за помощь в поисках и распространение информации, - говорится в «Инстаграм».

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