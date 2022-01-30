За прошедшие сутки в Приморье от коронавируса скончались четыре человека

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия.
Правительство Приморского края опубликовало свежие данные по заболеваемости коронавирусом. Согласно информации, только за прошедшие сутки опасной болезнью в регионе заразился 451 человек. Это на 25 человек больше в сравнении с показателями субботы, 29 января.
По имеющимся данным, за сутки скончались четыре приморца. Есть и положительные новости – справиться с недугом удалось 521 местному жителю.
В Приморье привились уже 966 251 местный житель.
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