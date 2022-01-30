Дорогой внедорожник ушел под лед в Приморье

Очередная зимняя рыбалка в Приморском крае обернулась проблемой для местного жителя. Под лед наполовину ушел джип мужчины. Фотографии с места происшествия уже облетели социальные сети.

Инцидент случился в субботу, 29 января, на реке Нарва, что в селе Безверхово, Хасанский район. Судя по всему, история до жути банальна: рыбаки пренебрегли правилами, согласно которым выезд на лед категорически запрещен, и угодили в западню. Дорогой джип марки Toyota Land Cruiser Prado наполовину провалился под лед в устье лагуны.

Происходящее сняли на камеру мобильного телефона очевидцы, а фото уже распространилось по социальным сетям. Там же местные жители рассказали, что подобное для их местности – не редкость.

- Вчера вечером три машины там провалились, сегодня с утра еще одна! Там песок на льду, плюс солнце, будьте осторожны! – предостерег рыбаков мужчина.

Кстати, о рыбалке: накануне во Владивостоке на льду Амурского залива прошла «Народная рыбалка». Фестиваль по подледной рыбалке во Владивостоке собрал не только приморцев, но и гостей из-за рубежа.

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