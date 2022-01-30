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Владивосток30 января 2022 3:47

В Приморье пассажирский рейсовый автобус улетел в кювет

Информация о состоянии пассажиров пока отсутствует
София МИХАЙЛОВА
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Фото: скриншот из видео.

Фото: скриншот из видео.

Серьезная авария произошла в Приморье. Рейсовый автобус сошел с трассы и улетел прямо в кювет. Очевидцы сняли происходящее на камеру мобильного телефона.

Инцидент произошел на дороге в районе Лазовского перевала. Пассажирский рейсовый автобус двигался со стороны Лазо. Стоит отметить, что накануне здесь прошел снег, а потому дорога стала опасной.

По неизвестным пока причинам водитель крупногабаритного транспорта не справился с управлением своего транспортного средства, и автобус буквально вылетел с трассы в кювет, чудом устояв на колесах.

Последствия аварии на камеру мобильного телефона сняли проезжающие мимо очевидцы. По предварительной информации, погибших нет. Теперь разбираться в произошедшем предстоит компетентным органам.

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