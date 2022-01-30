Во Владивостоке почтили память выдающегося российского государственного деятеля

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

В дальневосточной столице прошли мероприятия, посвященные 190-летию со дня рождения государственного деятеля и дипломата Николая Игнатьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Почтили память выдающегося человека в сквере, названном в честь Николая Павловича, в субботу, 29 января. После этого, несколькими часами позже, в библиотеке имени Чехова состоялась премьера документального фильма «Род Игнатьевых. 800 лет служения Отечеству». Режиссёр, продюсер фильма - руководитель международного мультимедийного просветительского проекта «Они создавали Историю» Марина Бутусова – Штутц. На мероприятии вновь говорили о деятельности выдающегося государственного деятеля Николая Игнатьева.

Справочно: благодаря деятельности дипломата и были присоединены к России нынешние территории Приморского и юга Хабаровского края: во время командировки в Китай в 1859—1860 гг. он подготовил и подписал от имени Российской Империи Пекинский договор. Этот договор дал России возможность развития в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.

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