Алкоголь сделал свое дело: приморец избил сотрудника полиции, который решил успокоить буйного пассажира

Фото: БУЛАТОВ Алексей.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю.

Инцидент произошел еще в сентябре 2021 года. Разгоряченный молодой человек 25-ти лет под действием алкоголя стал вести себя очень агрессивно на посадочной платформе железнодорожного вокзала по улице Алеутская во Владивостоке. Свои действия парень сопровождал тяжелой нецензурной бранью. Успокоить его решил сотрудник полиции. Мужчина подошел к нарушителю и попросил прекратить противоправное поведение. Однако последний решил представителя власти за это ударить.

Так, следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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