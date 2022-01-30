Рейд в Артеме лишил нескольких автомобилистов водительских удостоверений

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В Артеме за пьяную езду полицейские отстранили трех местных жителей от управления транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Накануне в Артеме прошел рейд на выявление и пресечение грубых нарушений со стороны водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Так, двое автомобилистов из трех от прохождения медосвидетельствования отказались. Сотрудники ГИБДД привлекли их к административной ответственности и отстранили от управления автомобилем до решения суда.

Один из местных жителей попадается на пьяной езде уже второй раз. За это в отношении мужчины возбуждено уголовное дело – управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Теперь парень либо заплатит штраф, либо может лишиться свободы на срок до двух лет.

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