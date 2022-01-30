Массовые отключения электроэнергии пройдут в Артеме

Фото: МЕДЫНЦЕВА Анастасия.
В Артеме с 31 января по 4 февраля пройдут отключения электроэнергии. Без света жители города проведут весь день. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Так, по имеющимся данным, 31 января – 4 февраля в связи с проведением ремонтных работ с 08:30 часов утра до 17:00 часов включительно свет будет отключен в домах по следующим адресам:
Геологическая
31 января с 09:00 часов утра до 14:00 часов дня от электроэнергии отключат следующие улицы:
Мкр. Лесной 18-25, 53, 45, 310;
Д. Шлемова 7
31 января с 13:00 часов дня до 17:00 часов от электроэнергии будут отключены улицы:
Луговая 71-103, 86-122
31 января с 9:00 часов утра и до 17:00 часов без света останутся улицы:
Горная;
Дзержинского 51-59, 55/1, 44/1, 40-50;
Садовая 1, 2;
Пер. Шевченко
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