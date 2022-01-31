В центре Владивостока бездомный обмотался шарфом и ограбил аптеку

Преступник попался на камеру видеонаблюдения. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Во Владивостоке камеры наблюдения запечатлели неумелый разбой бездомного мужчины. Подозреваемый ограбил аптеку на Океанском проспекте, забрав с кассы выручку наличкой, и скрылся, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Как стало известно "КП-Владивосток", в полиции установили, что преступление произошло днем. Фигурант обмотался шарфом, взял нож и открыто похитил из кассы деньги. В полицию сообщила пострадавшая - 25-летняя женщина-провизор.

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Далеко уйти не удалось: сотрудники правопорядка задержали 36-летнего ранее судимого мужчину. Вор признался, также выяснилось, что у него нет места жительства. Подозреваемый заключен под стражу.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершённый с применением оружия). Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет, - уточнила Ирина Сырова, начальник пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю.

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