Рыбу ведрами гребут. Богатый улов показали рыбаки в Приморье

Толпа приморцев вышла на лед за красноперкой. Фото: принтскрин видео, instagram.com/ulov25

В Приморье на реке Майха рыбаки столпились на льду, чтобы поймать красноперку. Мужчины стоят почти вплотную друг к другу и закидывают добычу в ведра. Видео с богатым уловом выложили в социальные сети.

В Инстаграме появился ролик, на котором толпа мужчин добывает рыбу. Улов действительно хороший, одно из ведер почти полностью забито. Кажется, что некоторые достают рыбу голыми руками, однако, судя по комментариям, ловят ее на якоря.

По мнению мужчины, который снял видео, народ просто одичал. В комментариях люди предположили, что автор начинающий рыбак, раз удивляется подобному зрелищу.

- Красноперка кучей ходит, отойдешь от места на 20 метров и ничего не поймаешь. Поэтому все хотят наловить.

Однако некоторые поддержали автора и отметили, что такая рыбалка не приносит никакого удовольствия.

- Я на Петровке подобное в том году видела, это жесть. Сидят чуть ли не на голове у друг друга, ругаются. Посмотрели с мужем на эту мышиную возню и уехали!

Стоит отметить, что кроме людей на реке стоят и автомобили. Рыбаки пренебрегли правилом, которое запрещает выезд на лед.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.