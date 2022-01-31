Пожар бушевал в гостинице в Большом Камне

Возгорание тушили 14 специалистов личного состава. Архив КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
Утро первого дня недели для проживающих в одном из хостелов Большого Камня омрачился серьезным пожаром. На момент прибытия пожарных пламя частично объяло 2 и 3 этажи, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.
Все произошло ранним утром в районе 6 часов. Горело здание на улице Приморского Комсомола, пожарные прибыли спустя семь минут - гости и персонал смогли эвакуироваться самостоятельно. Огонь повредил первый и второй этажи, крыша здания обгорела на 40 квадратных метров. В тушении участвовали 4 единицы техники и 14 специалистов.
К счастью, никто не погиб, обошлось без пострадавших. Причина, обстоятельство и виновное лицо устанавливаются.
Напомним, накануне пожар объял малосемейку в Фокино - на месте побывал корреспондент "КП".
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