Зловонная жижа помешала жителям Ленинского района во Владивостоке попасть домой

Потоп возник из-за засора. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке жильцы дома на улице Адмирала Кузнецова, 52Б, не могли спокойно попасть в подъезд из-за канализационной воды. Нечистоты затопили не только дорогу, но и машины. Информацию о случившемся предоставили «Комсомольской правде – Владивосток» очевидцы.

По словам жителей, 30 января возле их дома образовался настоящий потоп. От соседнего здания текли канализационные нечистоты. Зловонная жижа стала серьезной преградой на пути в подъезд.

- Не намочив ноги, домой не попадешь, - жалуются приморцы.

Вода также затопила машины, что осложняло движение автомобилей.

Люди переживали, что нечистоты могут попасть в подвал дома. По словам жильцов, подобная проблема здесь не редкость, и возникает раз в неделю.

Редакция обратилась в пресс-службу Примводоканала, чтобы узнать причины потопа.

- На сети канализации случился засор. Неполадку устранили вчера, 30 января. Засоры возникают из-за сброса в сливы квартир твердого бытового мусора, который накапливается и создает пробку. В итоге стоки выходят на поверхность. Наледь счистят в ближайшее время

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