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Владивосток31 января 2022 1:41

"МУРы на страже": озеро в Приморье облюбовали хвостатые рыбаки

Жители бурно обсуждают необычных гостей
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: принтскрин видео, vladivostok125

Фото: принтскрин видео, vladivostok125

На Смеринке (проток реки Сучан) в Приморье рыбак заснял банду хвостатых гостей - котов. Хищники мирно ожидают добычу вместе с рыболовами.

Об этом "КП-Владивосток" стало известно из соцсетей (vladivostok125). Видеозапись облетела местные паблики. За кадром автор шутливо говорит, что кадры необходимо раскидать по группам, ведь банда котов отбирает всю рыбу.

В комментариях приморцы бурно обсуждают милое видео: большинство попросили рыбака поделиться с котиками уловом. Как сообщили местные, животные - жители фермы неподалеку от места съемки.

- МУРы на страже, - написал один из комментаторов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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