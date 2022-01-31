"МУРы на страже": озеро в Приморье облюбовали хвостатые рыбаки

Фото: принтскрин видео, vladivostok125

На Смеринке (проток реки Сучан) в Приморье рыбак заснял банду хвостатых гостей - котов. Хищники мирно ожидают добычу вместе с рыболовами.

Об этом "КП-Владивосток" стало известно из соцсетей (vladivostok125). Видеозапись облетела местные паблики. За кадром автор шутливо говорит, что кадры необходимо раскидать по группам, ведь банда котов отбирает всю рыбу.

В комментариях приморцы бурно обсуждают милое видео: большинство попросили рыбака поделиться с котиками уловом. Как сообщили местные, животные - жители фермы неподалеку от места съемки.

- МУРы на страже, - написал один из комментаторов.

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