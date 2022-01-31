Убрать все нелепые сооружения: в Приморье до неузнаваемости изменится историческое место

Торговые точки демонтируют в селе Новоникольск. Фото: пресс-служба правительства Приморья

В селе Новоникольск Уссурийского ГО в порядок приведут историческое местечко - мемориал Героям Великой Отечественной войны. Инспекция по охране объектов обратилась в суд после жалоб жителей - решено убрать все несанкционированные ларьки и точки питания рядом с памятным местом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Торговые объекты находились на участке, принадлежащей частнику. При этом сама земля в зоне с особыми условиями, так как граничит с памятником археологии. Нарушителя привлекли, ему назначили штраф. В пресс-службе отметили, что собственнику предложили добровольно переместить торговые точки - но он просьбу проигнорировал. Итогом и стало решение суда, которое обязывает в течение двух месяцев демонтировать все "ненужное", рассказал Алексей Зуев, замруководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморья:

Фото: пресс-служба правительства Приморья

- Искренне надеюсь, что до 9 мая все “нелепые” сооружения, установленные рядом с мемориалом, посвященным Великой Отечественной войне, будут демонтированы, а жители села Новоникольск с гордостью отметят День Победы.

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