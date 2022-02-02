Назначили встречу от лица «братвы»: в Приморье полицейские вывели на чистую воду «оружейного барона»

Продавец оружия и патронов попался в руки полицейских во Владивостоке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Серьезная ответственность за попытку продажи боевого пистолета и патронов грозит жителю Владивостока. Мужчина хотел сбыть ствол представителям криминального мира, но был задержан полицейскими.

По информации «Комсомольской правды – Владивосток», выйти на след подпольного оружейника удалось благодаря оперативной информации. Стражам порядка стало известно, что житель Владивостока хочет продать боевое оружие представителям одной из криминальных группировок.

Во время проведения оперативных мероприятий мужчине от лица «братвы» была назначена встреча в одном из районов города, куда он приехал на своем авто Toyota Soarer. Когда мужчина продемонстрировал полицейским, выдававшим себя за бандитов, пистолет Макарова с патронами, то тут же в салоне машины и был задержан.

Оружие отправили на экспертизу, которая установила, что ствол переделан из охолощенного пистолета и пригоден к стрельбе боевыми патронами. По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка устанавливают, сам ли подпольный оружейник переделывал пистолет в боевой или купил его у кого-то для дальнейшей перепродажи. Также выясняется, продавал ли он ранее подобные самодельные пистолеты представителям криминала.

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