Нет маски – заплати: масочная «облава» прошла в приморской столице

Всем нарушителям масочного режима во Владивостоке выписаны штрафы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередные рейды по соблюдению масочного режима прошли во Владивостоке в минувшие выходные, 29-30 января. Представителей мэрии сопровождали сотрудники полиции и Росгвардии. Результатом стали 32 протокола за отсутствие масок, по всем ним суд назначил штрафы.

Отметим, что мероприятия проводились на автобусных остановках «Поликлиника №9» и «Варяг», в торговых центрах «Снеговая Падь» и «Андромеда», а также на рынке в Снеговой Пади.

Тем временем, данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорят о том, что заболеваемость в дальневосточной столице растет (281 случай за последние сутки, по всему краю – 467). С начала пандемии ковидом в городе заболело 63 786 человек, а во всем регионе – 112 296.

Во Владивостоке уже отправили на карантин 16 групп в 15 детских садах. Дистанционно теперь учатся дети из 32 классов в 15 школах.

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