Туристка с Алтая решила посмотреть Владивосток, а оказалась в больнице с передозировкой

Туристка с Алтая отравилась наркотиками во Владивостоке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поездка во Владивосток с целью полюбоваться красотами нашего города окончилась для уроженки Алтая на больничной койке. Девушка получила сильное отравление запрещенными веществами.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», о лежащей на лавочке в Ленинском районе девушке в скорую сообщили прохожие. Люди уточнили, что она находится в полубессознательном состоянии и ей явно нужна медицинская помощь.

Приехавшие врачи доставили 21-летнюю пациентку в одну из городских больниц, где у нее диагностировали отравление наркотиками. Пострадавшую госпитализировали в токсикологическое отделение, где ей оказали необходимую помощь.

Во время проверки выяснилось, что она самостоятельно приехала во Владивосток с Алтая в качестве туристки. Внятно пояснить, где она приобрела наркотики, пациентка не смогла, сославшись на амнезию.

К проверке по факту отравления уроженки Алтая запрещенными веществами приступили полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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