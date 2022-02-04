Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток
Эксклюзив kp.rukp.ru
4 февраля 2022 2:28

Туристка с Алтая решила посмотреть Владивосток, а оказалась в больнице с передозировкой

Девушку нашли на лавочке в полубессознательном состоянии
Марк КАПУСТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Туристка с Алтая отравилась наркотиками во Владивостоке

Туристка с Алтая отравилась наркотиками во Владивостоке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поездка во Владивосток с целью полюбоваться красотами нашего города окончилась для уроженки Алтая на больничной койке. Девушка получила сильное отравление запрещенными веществами.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», о лежащей на лавочке в Ленинском районе девушке в скорую сообщили прохожие. Люди уточнили, что она находится в полубессознательном состоянии и ей явно нужна медицинская помощь.

Приехавшие врачи доставили 21-летнюю пациентку в одну из городских больниц, где у нее диагностировали отравление наркотиками. Пострадавшую госпитализировали в токсикологическое отделение, где ей оказали необходимую помощь.

Во время проверки выяснилось, что она самостоятельно приехала во Владивосток с Алтая в качестве туристки. Внятно пояснить, где она приобрела наркотики, пациентка не смогла, сославшись на амнезию.

К проверке по факту отравления уроженки Алтая запрещенными веществами приступили полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.

0