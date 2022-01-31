Олег Кожемяко: Владивосток станет центром подготовки спортсменов всероссийского уровня

Олег Кожемяко рассказал, какие спортивные объекты могут построить в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

Владивосток – одна из лучших площадок для подготовки спортсменов всероссийского уровня, уверен губернатор Приморья Олег Кожемяко. О строительстве большого количества спортивных объектов и центров глава края высказался 31 января на пресс-подходе с журналистами после совещания с полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым.

По словам Кожемяко, у местных властей есть предварительное поручение президента России, а также поддержка со стороны Минвостокразвития и министерства спорта РФ, касающиеся строительства различных центров по развитию спорта, в которых могли бы проходить подготовку сборные Российской Федерации и тренироваться дальневосточные спортсмены.

– Сейчас мы готовим документацию на строительство центра по развитию хоккея, гимнастического зала для спортивной и художественной гимнастики. Это также зал единоборств и центр развития бокса, легкоатлетические [залы]. Это то, что сегодня приемлемо для подготовки наших спортсменов, для выступления здесь в Азиатско-Тихоокеанском Регионе. Сегодня акцент смещается в сторону Азии: в последнее время мы видим множество Олимпиад, Чемпионатов мира, поэтому Владивосток – одна из лучших площадок для подготовки спортсменов всероссийского уровня и для вовлечения жителей Приморья в спорт, – уточнил Кожемяко.

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