В Приморье в пассажирский автобус влетела фура

Жесткое ДТП случилось в селе Угловое
Фото: принтскрин видео.
В Приморье в районе поворота на Угольную фура и маршрутный автобус «столкнулись лбами». В результате ДТП большегруз завалился на бок. Так же пострадало еще одно легковое авто. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пытается выяснить есть ли пострадавшие и ждет ответа от полиции.
- Видели это ДТП. Не понятно как и почему, а главное все ли живы и все ли нормально с людьми, - пишут очевидцы.
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