Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток31 января 2022 6:20

В Приморье в пассажирский автобус влетела фура

Большегруз после столкновения развалился на проезжей части
Максим ГРУЗОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жесткое ДТП случилось в селе Угловое

Жесткое ДТП случилось в селе Угловое

Фото: принтскрин видео.

В Приморье в районе поворота на Угольную фура и маршрутный автобус «столкнулись лбами». В результате ДТП большегруз завалился на бок. Так же пострадало еще одно легковое авто. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пытается выяснить есть ли пострадавшие и ждет ответа от полиции.

- Видели это ДТП. Не понятно как и почему, а главное все ли живы и все ли нормально с людьми, - пишут очевидцы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.

0