Непотушенная сигарета вновь оказалась причиной трагического пожара в Приморье

Тело нашли на втором этаже. Архив КП Фото: Андрей АБРАМОВ

В Лучегорске сегодня, 31 января, произошла трагедия: пожар объял жилой пятиэтажный дом в поселке. Пожарные прибыли в считанные минуты, однако обнаружили погибшего человека, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Когда прибыли специалисты, из окон квартиры на втором этаже шел сильный дым. Сгорело в общей сложности 15 квадратных метров. На том же этаже нашли умершего: им оказался мужчина 1982 года рождения. Тушили пожар единица техники и 4 человека.

Дознаватели МЧС работают на месте трагедии. По предварительным данным, причиной огня могла стать непотушенная сигарета.

Неосторожность при курении - частная причина возгораний с печальным исходом. Напомним, 20 января сразу два пожара произошли в Приморье из-за этого. В пресс-службе напомнили, что опасно курить лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии:

- Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, и происходит пожар. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает.

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