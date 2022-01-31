Номер телефона вместо цены? Приморцы обескуражены стоимостью домика в селе

Частный дом с участком в 21 сотку продают за 212 268 000 рублей. Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье неравнодушные жители рассказали землякам о чудо-домике: участок в селе Корсаковке под Уссурийском продают за заоблачную сумму - больше 212 миллионов рублей.

Находкой очевидцы поделились в соцсетях: объявление нашли на популярном сайте. Участок, отметим, стоит на учете - стоит отметка "проверено в Росреестре". Однако такой ценник, справедливо считают жители, трудно объяснить. За такую сумму собственник предлагает 48 квадратных метров площади самого домика и 21 сотку земли.

Объявление о продаже. Фото: chernosliv18

Многие жители в комментариях под публикацией уверены, что дело в технической ошибке:

- Пару лишних цифр прописали. Я, конечно, знала, что дрова дорожают, но не настолько же!

- Да это номер телефона написали...

Для сравнения: тот же сайт предлагает приобрести дом с 600 квадратными метрами и новеньким ремонтом всего за 45 миллионов рублей в районе Седанки.

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