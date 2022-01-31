Владивосток активно готовится к масштабному событию

Спортивные соревнования пройдут с 27 июля по 8 августа. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке вовсю идут приготовления к Международным спортивным состязаниям – «Дети Азии». Недавно в Дальневосточном федеральном университете провели совещание рабочей группы оргкомитета игр.

Организаторы обсуждали питание и размещение участников состязаний – в кампусе ДВФУ хотят разместить примерно 1700 человек.

Затронули на совещании и тему готовности спортивных объектов, так как соревнования по пляжному волейболу, художественной гимнастике, боксу и стрельбе из лука проведут на базе университета.

26 команд от разных стран уже изъявили желание участвовать в спортивном мероприятии. До 1 марта желающие могут подать заявку и выбрать вид спорта.

Отметим, спортивные соревнования стартуют 27 июля и продлятся до 8 августа 2022 года. Н центральной площади приморской столицы еще 12 ноября 2021 года установили символические часы. Каждый желающий может увидеть время, оставшееся до предстоящего события.

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