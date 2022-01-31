На велосипеде по морю смогут проехать жители Владивостока

Велоралли пройдет 13 февраля. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Любители экстрима и зимнего отдыха совсем скоро поучаствуют в уникальном велоралли – «Тур острова Папенберг». В воскресенье, 13 февраля, участники стартуют из яхт-клуба «Алые паруса» в поселке Экипажный.

Трассу, пролегающую по бухте Новик, можно преодолеть как на велосипеде, так и на лыжах, коньках или вовсе бегом. Поклонников спортивных состязаний приглашают преодолеть на выбор основную дистанцию – 23 километра – или укороченную – 13 километров. Маршрут гонки кольцевой. Возраст самого маленького спортсмена должен быть не меньше 3 лет.

Предварительно каждый желающий должен зарегистрироваться на сайте и внести стартовый взнос. Регистрация уже открыта и продлится до 10 февраля.

Кстати говоря, уникальное мероприятие известно за пределами Приморского края.

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