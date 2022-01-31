В сотне домов Владивостока отключат водоснабжение 1 февраля

Отключения затронут тысячи жителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дальневосточную столицу ждут масштабные отключения воды 1 февраля. На участках проведут аварийно-ремонтные работы - и затронут они порядка сотни адресов.

Без холодного водоснабжения с 9 до 13 часов останутся дома на проспекте Столетия Владивостока 1, 1а, 12в, 14, 16, 16а, 18а, 20, 22, 24, 30в, 32в, 36б, 50, 58, а также по адресам:

Вострецова 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10г, 10д, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 19/1, 36б; Волховская 4, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 18, 18а, 19, 22, 25, 29; Гамарника 3б, 11а, 13, 13а, 15, 16, 18, 19 (маг.№56), 22, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а; Героев Варяга 12; Днепровская 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18; Завойко 1б, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10; Иртышская 5, 5/3, 7, 7д, 10, 12, 12а, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 19, 20, 21, 23, 24, 26а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38; Ильичева 2б, 4, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18а, 20, 20а, 20в, 20д, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Кубанская 10, 14; Корнилова 3, 5, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15а; Колесника 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11; Нахимова 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6. Невская 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 37а, 38, 41, 41а, 41б Нахимова 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6 Постышева 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/25, 31, 33 Печорская 6, 8, 8а, 10, 12 Уральская 6, 8 Фирсова 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6 8, 8а, 8б, ЮжноУральская 4, 5, 6, 8, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

При этом с 9 до 16 часов воды не будет по адресам проспект Острякова, 27, Хабаровская, 27, 27а, 29, 31, 31а.

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