В Приморье жители потеряли земельные участки из-за волокиты чиновников

Юрий Трутнев находится в Приморье с рабочим визитом. Фото: принтскрин видео.

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке, жестко отреагировал на жалобы жителей Приморья, которые потеряли свои земельные участки из-за волокиты муниципальных чиновников. Такие случаи произошли в Хасанском и Шкотовском районах. У людей, которые по завершении пятилетнего периода должны были оформить гектары в свою собственность, забрали участки, не предупреждая. Об этом стало известно во время рабочей поездки Юрия Трутнева в Приморье.

Как сообщил полпред, многие начали переводить участки в собственность прямо перед окончанием пятилетнего срока, и таких заявлений в данный момент предостаточно. Однако в этом вопросе не все так гладко. От обеспокоенных приморцев поступают звонки на горячую линию министерства. Люди жалуются, что некоторые чиновники задерживают рассмотрение заявлений, пользуясь этим в корыстных целях. Ведь по истечении законного периода человек не может оформить выделенную землю в собственность.

– Мы этого делать им не разрешим, – заверил Трутнев.

Он добавил: в некоторых случаях рассмотрение заявления на право собственности задерживали на 11 месяцев.

Трутнев дал указание губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и Генеральной прокуратуре РФ “по каждому случаю разобраться и в случае, если будет виден корыстный умысел, довести это до уголовного преследования”.

При этом Трутнев отметил: муниципалитеты обязаны самостоятельно распоряжаться своей землей. Но на федеральном уровне может быть закреплено право вето на решение об ее изъятии. Если муниципалитет вдруг решит забрать "надел" у добросовестного пользователя, у федеральной власти должно быть право отменить такое неправомерное постановление.

– Мы специально сделали весь процесс получения земли на Дальнем Востоке без чиновников. Человек электронно получает карту, выбирает сам границу, отправляет заявку и получает подтверждение. Там, по сути дела, весь процесс прописан. Но вот чиновники у нас изобретательные – они решили туда на последнем этапе все-таки "ввинтиться". Будем наказывать, причем очень жестко, – отметил Юрий Трутнев.

Следует напомнить, что обладателями дальневосточного гектара в Приморье стали 26 тысяч человек. В общей сложности в ДФО этот показатель приблизился к 100 тысячам.

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