Полетели первые штрафы: новые объекты слежки появились в дальневосточной столице

Фото: svodka25 // autogarant.vl

В районе улицы Маковского на седанкинском спуске установили новую камеру. Как сообщает автор фото в соцсетях, вероятно, она установлена, чтобы фиксировать отсутствие пристегнутого ремня и разговор по телефону. Редакция уточняет назначение нового радара.

Как видно на кадрах, предупреждающих знаков о нововведении на дороге не появилось. Водители дальневосточной столицы, мягко говоря, от нового радара не в восторге:

- Лишь бы состричь с нас денег... Полетели первые штрафы - пишут местные в комментариях.

Напомним, ранее датчики превышения скорости установили на первых 16 километрах трассы Седанка-Патрокл.

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