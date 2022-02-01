Многодетные семьи из Приморья выиграли землю

Счастливчики смогут построить свое жилье на участке. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Очередная, уже 57-я по счету жеребьевка земельных участков прошла во Владивостоке 31 января. В этом году из 13 приглашенных многодетных семей в мероприятии приняли участие только шесть. Остальные смогут попытать счастье в другой раз.

Для горожан подготовили 14 участков, девять из них оказались в районе улицы Нагорной села Береговое, один в районе улицы Малиновой и четыре в районе улицы Лесопитомник.

Участники жеребьевки вытянули из ящика кадастровые номера участков, а также получили бесплатный порубочный билет, чтобы расчистить территорию от зеленых насаждений.

Напомним, в 2011 году был принят краевой закон, в связи с которым семья, имеющая трех и более детей, имеет право на бесплатное получение земельного участка, чтобы построить на нем дом. Уже больше двух тысяч людей получили землю в приморской столице.

В жеребьевке участвовали шесть семей. Фото: Администрация Владивостока

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