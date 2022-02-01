Число заболевших коронавирусом в Приморье впервые превысило 500 человек в день

Привито порядка 970 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье не спадает ежедневная заболеваемость коронавирусом. Край преодолел впервые тяжелую отметку в полтысячи человек в день - за минувшие сутки заразился 501 житель. Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, рост нагрузки на медиков по сравнению с предыдущей неделей - 25%.

Всего заболели коронавирусом 112 797 человек в крае. Еще шестеро приморцев, к сожалению, не смогли справиться с инфекцией. Всего за период пандемии в Приморье скончались от коронавируса 1 710 жителей.

Выздоровел 521 человек за сутки, всего 96 896. Стоит отметить, разрыв между зараженными и переболевшими только растет.

Привито как минимум первым компонентом уже 969 435 жителей, +2423 за сутки.

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