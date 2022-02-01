Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток1 февраля 2022 1:56

Два Prius во Владивостоке снесли леера под мостом на Русской

В серьезном ДТП есть пострадавшие
Ростислав САХАЛИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: autogarant.vl // dps_vl

Фото: autogarant.vl // dps_vl

Минувшей ночью во Владивостоке произошло серьезное ДТП, столкнулись два Toyota Prius. Один из них влетел в леерные ограждения, авария развернулась под мостом на Русской.

Об этом стало известно из соцсетей. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, но пока неизвестно, сколько человек пострадало и в каком они состоянии. Обстоятельства уточняются.

Фото: autogarant.vl // dps_vl

Фото: autogarant.vl // dps_vl

Ранее "Комсомольская правда - Владивосток" писала о ДТП с участием фуры и маршрутного автобуса. Большегруз перевернулся набок.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.

0