Два Prius во Владивостоке снесли леера под мостом на Русской

Фото: autogarant.vl // dps_vl

Минувшей ночью во Владивостоке произошло серьезное ДТП, столкнулись два Toyota Prius. Один из них влетел в леерные ограждения, авария развернулась под мостом на Русской.

Об этом стало известно из соцсетей. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, но пока неизвестно, сколько человек пострадало и в каком они состоянии. Обстоятельства уточняются.

Фото: autogarant.vl // dps_vl

Ранее "Комсомольская правда - Владивосток" писала о ДТП с участием фуры и маршрутного автобуса. Большегруз перевернулся набок.

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