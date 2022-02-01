Пенсионерка едва не сгорела заживо при пожаре в частном доме в Приморье

В Приморье пенсионерка едва не погибла при пожаре в частном доме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожилая жительница Партизанска попала в больницу после случившегося в ее частном доме пожара. Пенсионерка получила различные ожоги и едва не погибла от отравления продуктами горения.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», возгорание в частном доме на улице Свердлова, в котором проживает 80-летняя пенсионерка, произошло в темное время суток в конце января. Пламя заметили соседи, которые вызвали пожарных и скорую.

Спасатели оперативно потушили пламя и вынесли хозяйку жилища из дома. Врачи оказали женщине первую помощь и незамедлительно доставили ее в местную больницу, где у нее диагностировали серьезные ожоги различных частей тела, а также сильное отравление угарным газом.

Пенсионерку госпитализировали в ожоговое отделение, а по факту пожара проводится проверка. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем или неисправность печи, в которой горели дрова.

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