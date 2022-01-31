Фонд «Восточный Порт» в 4-й раз вручил именную стипендию школьникам Врангеля

Стипендию имени В.А. Васяновича получили несколько десятков старшеклассников. Фото: АО «Восточный Порт»

Торжественную церемонию вручения ученической стипендии имени Виктора Васяновича провел во Врангеле Фонд «Восточный Порт». Стипендиатами стали несколько десятков учащихся старших классов, которые добились успехов в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни по итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года. Антиковидные ограничения в этом году внесли свои коррективы в порядок проведения мероприятия – стипендии было решено вручать не в управлении «Восточного Порта», как это было раньше, а непосредственно в «альма-матер» ребят-отличников – в средних школах микрорайона.

– Вы вступаете в новую жизнь и у всех вас есть хороший шанс стать Человеком с большой буквы, приносить пользу своей семье, окружающим, своему родному городу, – отметил на церемонии первый замглавы администрации Находкинского ГО Герман Краснощеков. – Искренне надеюсь, что стипендия имени Васяновича поможет вам дальше развиваться и всегда быть добрыми позитивными людьми.

– Большое спасибо «Восточному Порту», который в очередной раз оказывает поддержку нашим образовательным учреждениям не только в проведении ремонтных работ и приобретении необходимого оборудования, но и стимулирует к новым успехам ребят – ребят одаренных, лучших в разных областях, – поддержала коллегу замглавы администрации Находкинского ГО – начальник управления образования Евгения Мухамадиева. – Можно учиться на «отлично» и побеждать на предметных олимпиадах, можно быть талантливым в творчестве, а можно иметь активную социальную позицию, быть волонтером с добрым сердцем и помогать окружающим людям. Ребята, поздравляю вас с этим замечательным событием, так держать!

О планах учредить именную стипендию в школах Врангеля весной 2019 года заявил президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак на митинге, посвященном 80-летнему юбилею Виктора Васяновича – первого начальника «Восточного Порта», под непосредственным руководством которого шло становление предприятия, строился поселок Врангель.

– Наша цель – помочь ребятам стать настоящими лидерами, способными уже сейчас вносить свой вклад в развитие родного поселка, вместе со взрослыми делать жизнь во Врангеле лучше и комфортнее, – подчеркнул руководитель Фонда.

Улучшение качества жизни во Врангеле – основная цель деятельности Фонда «Восточный Порт». Для этого, без малого три года, системно реализуются 12 программ социального развития. Одна из них – «Образование» – направлена на комплексную поддержку учителей и учащихся. Школам микрорайона оказывается помощь в образовательном процессе и социальной жизни.

Цель – помочь ребятам стать настоящими лидерами. Фото: АО «Восточный Порт»

Номинанты ученической стипендии имени В.А. Васяновича

(1-е полугодие 2021/2022 учебный год):

МАОУ «СОШ №18» НГО

1 степень

Абдулмеджидова Луиза, 8 класс

Ерофеев Никита, 8 класс

2 степень

Цараева Алина, 9 класс

Цай Екатерина, 9 класс

3 степень

Козлова Татьяна, 8 класс

Усенко София, 8 класс

МАОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО

1 степень

Чмутин Матвей, 11 класс

Будаева Анна, 9 класс

Казарян Ерануи, 11 класс

Ткаченко Млада, 11 класс

2 степень

Гаджиадамова Амина, 9 класс

Ребик Мария, 9 класс

Тимохович Екатерина, 9 класс

Селиванова Виктория, 9 класс

3 степень

Дзюбий Кристина, 10 класс

Выжанов Даниил, 10 класс

Пинега Данил, 9 класс

Пономарева Полина, 9 класс

МАОУ «СОШ №20» НГО

1 степень

Тюрина Валерия, 11 класс

Архипов Никита, 11 класс

Кузьмина Полина, 10 класс

2 степень

Дарий Виталина, 10 класс

Ананьева Анастасия, 11 класс

Быкова Маргарита, 10 класс

3 степень

Лукишина Анна, 11 класс

Доценко Полина, 9 класс

Даниелян Агавард, 11 класс

Учителям – поздравления и цветы в знак благодарности за учеников. Фото: АО «Восточный Порт»

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