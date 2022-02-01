Выяснилось, насколько жизнь в городах Приморья дороже, чем в среднем по стране

В индексе не учитывают уровень доходов жителей по регионам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В исследование Росстата по стоимости жизни в России попали города Дальневосточного федерального округа. Городом, в котором самая большая цена у набора потребительских услуг и товаров, пятый год подряд остается Анадырь (на 57% дороже, чем по стране). В рейтинг попали и несколько городов Приморья.

Во Владивостоке "стоимость жизни" примерно на 15% дороже, если сравнивать с общероссийским средним показателем, и такая динамика сохраняется последние 5 лет (индекс 2019 и 2020 года - 1,19). На втором месте в крае - Находка, здесь на 11% дороже, в Уссурийске показатель составил 9%. У Спасска-Дальнего, последнего города в списке, индекс равен единице. Иными словами, жить в Спасске выгоднее всего - цены как по всей России.

Что касается регионов соседей, после Анадыря в Чукотском АО идет Петропавловск-Камчатский, столица Камчатского края. В этом городе цены на 41% выше среднероссийского показателя - к счастью, процент уменьшается.

В Хабаровске индекс составил 1,23, в Якутске - 1,31. Благовещенск - еще один "средний город" с индексом в 1, 03. Напомним, Росстат формирует подобный рейтинг с 2011 года - но нужно помнить, что он не учитывает уровень доходов в регионах.

Ранее "Комсомолка" писала, что разница между ценами в столичном супермаркете и приморском все еще остается предметом жарких споров.

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