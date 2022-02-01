В Приморье можно бесплатно стать учителем

Будущим педагогам важно иметь высшее образование в любой сфере. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Приморского края, мечтающие освоить профессию учителя и давать знания подрастающему поколению, получили возможность бесплатно овладеть специальностью и устроиться на работу в школы Владивостока. До конца мая желающие могут отправить заявку на сайте uchitel.ru.

К будущим педагогам не предъявляют ограничений по возрасту и месту проживания, однако важно иметь высшее образование в любой сфере, особенно приветствуются «химия», «физика», инженерные специальности. Также обучиться новой профессии могут и жители других регионов, главное – быть готовым к переезду в Приморье.

В дальнейшем программа «Учитель для России» будет действовать и в других населенных пунктах Приморья.

Проект уже активно действует на территории семи регионов: Новосибирской, Калужской, Тамбовской, Воронежской, Новгородской, Нижегородской областей и Ямало-Ненецкого округа.

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