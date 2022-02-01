В Приморье мужчина, который по пьяни залил Вечный огонь жидкостью, пойдет под суд

Вместо пламени из горелки просто выходил газ. Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи регионального СУ СК завершили расследование уголовного дела. Обвиняется 41-летний мужчина: 8 ноября фигурант залил жидкостью Мемориальный Вечный огонь, будучи пьяным.

Как писала "КП-Владивосток, все произошло в Уссурийске возле Мемориального комплекса воинам-уссурийцам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Не уточняется, что именно залил приморец, но пламя в газовой горелке потухло.

Фигурант обвиняется по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). Напомним, санкцией статьи может быть штраф в размере 40 тысяч рублей или заработной платы, исправительные работы, а также арест до трех месяцев. В СК признали поступок явным неуважением к обществу.

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