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Владивосток1 февраля 2022 4:57

В Приморье завершены поиски семилетнего Ромы Богданова

Родители и волонтеры благодарят участвующих за сотни репостов в соцсетях
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: primpoisk25

Фото: primpoisk25

В Приморье завершили поиски семилетнего Романа Богданова, накануне, 31 января, мальчик пропал. Он вышел из дома на Калининской в Арсеньеве. О находке сообщили волонтеры организации "ПримПоиск". В своем аккаунте они разместили благодарность всем участвующих за сотни репостов.

Где именно пропадал мальчик, не уточняется. Традиционно организация не раскрывает такую информацию. По предварительной информации очевидцев, мальчик мог ночевать у соседа по дому, не предупредив родителей.

Однако теперь жизни Ромы ничего не угрожает, все обошлось.

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